Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс у 1,8 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-травень 2017 року становить 1,7 млрд дол, що в 1,8 раза вище від дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 745 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за цей період порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 25,9%, імпорт - на 28,6%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,93 (за січень-травень 2016 року - 0,95), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 215 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 25,2% - до 6,755 млрд дол.

Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 21,3% - до 7,812 млрд дол. і становить 42,1% у загальному обсязі імпорту.

Експорт товарів до Росії зріс на 33,2% - до 1,596 млрд дол. (9,3% загального обсягу), імпорт товарів з РФ зріс на 44,8% - до 2,473 млрд дол. (13,3% в загальному обсязі).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн дол. профіциту за 2015 рік.