Вкладникам банку "Хрещатик" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 17 липня по 28 серпня продовжить виплати гарантованих сум вкладникам неплатоспроможного банку "Хрещатик", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, вкладники банку можуть звертатися за виплатами в банк-агент фонду - ПУМБ.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.