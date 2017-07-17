Банки повернули НБУ понад півмільярда за кредитами рефінансування

Банки в першому півріччі повернули Національному банку України 524,7 мільйона гривень заборгованості за виданими кредитами рефінансування, повідомляється на сайті регулятора.

Читайте такожУкраїнські банки заборгували НБУ більше 65 мільярдів гривень

Згідно з повідомленням, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів реалізував заставне майно на суму 304,7 мільйона гривень, з яких НБУ вже отримав 142 мільйонів гривень.

У повідомленні наголошується, що більшість реалізованого майна становили права вимоги за закладеним в НБУ кредитними договорами. Ця сума більш ніж у 200 разів перевищує показник реалізації аналогічних активів у першому півріччі 2016 року (1,3 млрд. гривень).

Регулятор відзначив, що в січні-червні цього року за найвищою ціною (120 мільйонів гривень) були реалізовані права вимоги за кредитним договором, переданим банком "Фінанси та Кредит" у заставу НБУ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.