У Кабміні розповіли, скільки років триватиме осучаснення пенсій

14:32, 17 липня 2017
Фінанси
476

За словами міністра соцполітики, осучаснення пенсій має завершитися до 2021 року.

Ілюстрація REUTERS

Осучаснення пенсій в Україні, яке має розпочатися згідно з проектом урядової пенсійної реформи з 1 жовтня 2017 року, має завершитися до 2021 року.

Читайте такожВнески до Пенсійного фонду не сплачують 6-7 мільйонів українців - голова Мінсоцполітики

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова міністра Андрія Реви.

«Ми не можемо за один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувалися пенсії. Перший крок стосуватиметься 5,6 млн пенсіонерів - це ті, кому пенсії призначалися з 2008 по 2014 роки. У 2019 році пенсії будуть осучаснені тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 і 2016 роках за рівнем 2018 року. І так далі», - цитуються в повідомленні слова міністра.

За словами Реви, з 2021 року почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій відповідно до збільшення показника інфляції і зростання рівня середньої зарплати), що дасть змогу уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше. Він зазначив, що на сьогодні такі розриви в розмірах пенсій досягають три і більше разів.

Міністр повідомив, що в проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично на суму не меншу, ніж 50% від рівня інфляції і 50% від рівня середньої заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пенсії#пенсійна реформа#осучаснення пенсій