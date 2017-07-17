У Кабміні розповіли, скільки років триватиме осучаснення пенсій

Осучаснення пенсій в Україні, яке має розпочатися згідно з проектом урядової пенсійної реформи з 1 жовтня 2017 року, має завершитися до 2021 року.

Читайте такожВнески до Пенсійного фонду не сплачують 6-7 мільйонів українців - голова Мінсоцполітики

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова міністра Андрія Реви.

«Ми не можемо за один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувалися пенсії. Перший крок стосуватиметься 5,6 млн пенсіонерів - це ті, кому пенсії призначалися з 2008 по 2014 роки. У 2019 році пенсії будуть осучаснені тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 і 2016 роках за рівнем 2018 року. І так далі», - цитуються в повідомленні слова міністра.

За словами Реви, з 2021 року почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій відповідно до збільшення показника інфляції і зростання рівня середньої зарплати), що дасть змогу уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше. Він зазначив, що на сьогодні такі розриви в розмірах пенсій досягають три і більше разів.

Міністр повідомив, що в проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично на суму не меншу, ніж 50% від рівня інфляції і 50% від рівня середньої заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.