Економічні підсумки тижня: 100 тисяч українців скористалися безвізом, а Україна - аутсайдер у рейтингу тривалості життя (інфографіка)

Україна посіла 111-e місце з 190 країн у рейтингу тривалості життя та є європейським аутсайдером (за даними Life Expectancy). Проте є й досягнення: наша держава стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії з ринковою часткою 56%.

А поки триває сезон відпусток, вже понад 100 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з ЄС. Як свідчать дані аналітиків Corestone Corp., за перші місяці дії безвізу аеропорт «Жуляни» збільшив пасажиропотік з ЄС на 60%.

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Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,5% в 2018 та до 4% в 2019 році, хоча поки що тренд дещо інший: зростання економіки в ІІ кварталі сповільнилося до 1,5% з 2,5% в І кварталі.

Рада ЄС завершила ратифікацію угоди про асоціацію з Україною. У той же час експорт вітчизняних товарів до ЄС за 5 місяців 2017 року зріс на 25% до $6,8 млрд, його частка перевищила 39%.