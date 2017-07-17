Фонд гарантування хоче, щоб банки платили внески залежно від рівня ризику їх діяльності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір диференціювати збори від банків-учасників фонду в залежності від рівня ризику їх діяльності.

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Відповідні зміни містяться в проекті рішення виконавчої дирекції фонду «Про затвердження змін до положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

«Регуляторним актом вносяться концептуальні зміни в методику розрахунку ступеня ризику, на підставі якого обчислюється базова річна ставка в національній та іноземній валютах з метою диференціації зборів від банків-учасників фонду залежно від рівня ризику їх діяльності», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Згідно з повідомленням, Фонд гарантування пропонує зробити розмір зборів пропорційним обсягу ризику банку. Оцінка ступеня ризику буде здійснюватися з урахуванням показників ризиків, зокрема достатності капіталу, якості активів, ліквідності.

Фонд зазначає, що протягом місяця буде приймати пропозиції до документа.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 липня 2017 року становив 13,195 млрд грн, що на 323 млн грн, або на 2,5% вище за показник на 1 червня.