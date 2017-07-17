НБУ зареєстрував банківську групу "Січ"

Національний банк України зареєстрував банківську групу "Січ".

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, в неї увійшли компанія з управління активами "Магістр", банк "Січ" і недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір".

Рішення регулятора про реєстрацію було ухвалене 14 липня, контролерами групи є Валерій Роздорожний і Олег Баланда.

Як повідомляв УНІАН, Банк "Січ" працює на ринку України з 2011 року, за даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 53-е місце (1,003 млрд гривень) серед 90 діючих банків.