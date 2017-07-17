Митниці посилили заходи з боротьби із дрібними партіями контрабанди - ДФС
У Фіскальній службі хочуть посилити контроль за переміщенням через кордон дрібних партій товарів для максимального виконання плану по збору митних платежів.
Митниці посилили заходи щодо викриття незаконного переміщення громадянами товарів через митний кордон україни дрібними партіями, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
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Згідно з повідомленням, митниця за результатами аналізу виявлених спроб незаконного переміщення товарів та мінімізації податків при їх імпорті, виявила системну проблему, пов'язану з наявністю в торговому обороті на території України товарів, митне оформлення яких не здійснювалося, через що державний бюджет не отримав в повному обсязі належні митні платежі.
"Для недопущення ухилення від сплати митних платежів і зборів у повному обсязі, максимального використання можливих резервів для виконання планових завдань з надходження митних платежів митниць Західного регіону проводиться комплекс заходів щодо посилення контролю за переміщенням громадянами через митний кордон України товарів, які мають характерні ознаки дрібних партій", - йдеться в повідомленні.
При цьому ДФС зазначила, що одним з дієвих шляхів вирішення проблеми переміщення товарів дрібними партіями має стати внесення істотних змін до Митного кодексу України, спрямованих на усунення прогалин у законодавстві, які використовувалися для незаконного переміщення громадянами товарів.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав 44,131 мільярда гривень податкових і митних надходжень.