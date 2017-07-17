Митниці посилили заходи з боротьби із дрібними партіями контрабанди - ДФС

Митниці посилили заходи щодо викриття незаконного переміщення громадянами товарів через митний кордон україни дрібними партіями, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, митниця за результатами аналізу виявлених спроб незаконного переміщення товарів та мінімізації податків при їх імпорті, виявила системну проблему, пов'язану з наявністю в торговому обороті на території України товарів, митне оформлення яких не здійснювалося, через що державний бюджет не отримав в повному обсязі належні митні платежі.

"Для недопущення ухилення від сплати митних платежів і зборів у повному обсязі, максимального використання можливих резервів для виконання планових завдань з надходження митних платежів митниць Західного регіону проводиться комплекс заходів щодо посилення контролю за переміщенням громадянами через митний кордон України товарів, які мають характерні ознаки дрібних партій", - йдеться в повідомленні.

При цьому ДФС зазначила, що одним з дієвих шляхів вирішення проблеми переміщення товарів дрібними партіями має стати внесення істотних змін до Митного кодексу України, спрямованих на усунення прогалин у законодавстві, які використовувалися для незаконного переміщення громадянами товарів.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав 44,131 мільярда гривень податкових і митних надходжень.