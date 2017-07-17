Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,96 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2596,4818 (17 липня – 2601,7657)

100 EUR – 2976,0874 (17 липня – 2969,9155)

10 RUR – 4,3959 (17 липня – 4,3449)

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,95 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,6249/29,6540 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9648 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 384 угоди на суму 210,96 мільйона доларів.