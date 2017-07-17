Україна виконала всі критерії програми співпраці з МВФ - НБУ

Україна за станом на 30 червня виконала кількісні критерії співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться у звіті правління НБУ щодо проведення грошово-кредитної політики в першому півріччі 2017 року.

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"Кількісні критерії програми станом на 30 червня виконані", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, з кінця 2015 року (стартова точка розрахунку критеріїв) кумулятивне збільшення чистих міжнародних резервів становить 3,791 мільярда доларів, при тому що програмою встановлений мінімальний приріст на рівні 3,251 мільярда доларів, кумулятивне зниження чистих внутрішніх активів становить 14 мільярдів гривень, при тому що програмою допускається збільшення максимум на 12 мільярдів гривень.

При цьому, за даними Нацбанку, тільки показник інфляції в червні 2017 року на рівні 15,6% трохи перевищив межі індикативної мети – 12% +/-3 процентних пункту під впливом короткострокових шоків.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд може розглянути питання надання Україні чергового траншу кредиту влітку або на початку осені.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярда доларів. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів – максимального рівня з середини 2014 року.