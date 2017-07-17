На Дніпропетровщині викрили "конвертцентр", який допомагав розкрадати оплату за комуналку (фото, відео)

У Дніпропетровській області викрили конвертаційний центр. Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції з'ясували, що гроші, які були одержані в якості комунальних платежів на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання та підприємств "конвертаційного центру". Нібито останні надавали їм якісь роботи та послуги. Насправді угоди носили безтоварний характер. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Читайте такожНа Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

Співробітники обласного управління захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції окрім печаток фіктивних підприємств, вилучили кошти на загальну суму 9,4 мільйони гривень. Поліцейські встановили, що послугами даного "конвертцентру" користувалися комунальні комерційні підприємства, що здійснюють свою діяльність у сфері ЖКГ.

"У даних випадках роботи виконувались колишніми працівниками ЖЕКів в значно меншому обсязі. Гроші вони одержували у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як згідно укладених договорів з підконтрольними фігурантам підприємствами вартість цих робіт була у декілька разів вища", - сказано у повідомленні.

До складу "конвертаційного центру" входило 10 фіктивних підприємств, які обслуговували товариства реального сектору економіки регіону. Для документального прикриття злочинної діяльності виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажену продукцію. Для цього використовували реквізити спеціально придбаних фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Щоденний оборот "конверту" складав від 1,5 мільйона до 3,5 мільйона гривень.

Співробітники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та Головного слідчого управління Нацполіції провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання учасників злочинної діяльності, а також в автомобілях і офісних приміщеннях.

"Поліцейські вилучили гроші на загальну суму 9,4 мільйони гривень, печатки підприємств, задіяних в "конвертцентрі", десятки чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерну техніку, флешносії. Крім того вилучили записи з відображенням видачі "чорної каси", а також сотні заготовлених чистих аркушів з відбитками печаток фіктивних фірм та підписами підставних осіб", - повідомили у поліції.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. На рахунки трьох підприємств, на яких акумулювались безготівкові кошти накладено арешт.