Підвищення мінімалки дозволило вивести з тіні 212 мільярдів - Рева

Підвищення мінімальної зарплати в Україні з початку поточного року до 3,2 тисячі гривень дозволило детінізувати 212 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова міністра Андрія Реву.

Читайте такожМінекономрозвитку: тіньова економіка в Україні знизилася до 34% ВВП

"Ці гроші були в економіці, але ховалися в "тіні". Закон під номером 17741 (закон яким з 1 січня мінімальна зарплата була збільшена до 3,2 тисячі гривень - УНІАН), який ще називають 3200, - дозволив детінізувати 212 мільярдів гривень", - сказав міністр.

Рева зазначив, що підвищення мінімальної зарплати, відрахування від неї, дали необхідний ресурс, щоб сьогодні говорити про підвищення рівня пенсійного забезпечення.

"Якщо минулого року Пенсійний фонд отримав дотацію 145 мільярдів гривень і мав власних надходжень - 112 мільярдів гривень, то в цьому - 141 мільярд гривень - дотація та 142 мільярди гривень - власні надходження. Перевиконання складе близько 20 мільярдів гривень. За фактом ми отримаємо не 142, а 162 мільярдів гривень", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази - до 3,2 тисячі гривень.