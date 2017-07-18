Уряд підтримав ініціативу Гройсмана створити Раду прем'єр-міністрів України
Гройсман запропонував створити Раду прем'єр-міністрів для вирішення стратегічних питань розвитку країни.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував створити Раду прем'єр-міністрів України за участю екс-глав урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни.
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Про це прем'єр заявив на урочистому засіданні Кабінету міністрів, присвяченому 100-річчю уряду України.
"Потрібно створити, якщо буде ваша згода, рада прем'єр-міністрів, на якому можна було б розглядати питання, які є стратегічно важливими для розвитку нашої держави", - сказав Гройсман.
Пізніше відповідне протокольне рішення про створення консультативної ради прем'єр-міністрів було прийнято на урочистому засіданні уряду.
"Таке рішення - відмінний механізм обміну досвідом, накопиченим за 25 років незалежності нашої держави", - підкреслив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, після зміни уряду Арсенія Яценюка у квітні 2016 року новий прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував екс-міністру фінансів Словаччини Івана Міклошу, а також екс-міністра фінансів Польщі Лєшека Йому очолити Стратегічну групу підтримки реформ при уряді. Радники здійснюють консультативну діяльність у напрямах реформування України.