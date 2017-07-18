В Україні знову скоротилася кількість зареєстрованих безробітних

Рівень безробіття в Україні у червні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17,8%, в абсолютних цифрах - на 58,7 тисячі чоловік, до 330,2 тисячі, повідомила Державна служба статистики.

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У повідомленні наголошується, що безробіття серед жінок вище, ніж серед чоловіків, на 23,1%.

За даними Державної служби зайнятості, рівень безробіття в містах вище, ніж у сільській місцевості, на 45%.

Кількість зареєстрованих безробітних в червні становила 1,3% населення працездатного віку, тоді як у відповідному періоді минулого року показник був на рівні 1,5%.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 49,1 тисячі осіб – до 265,1 тисячі. При цьому середній розмір допомоги у червні 1921 гривню проти 1966 гривень у червні попереднього року.

Кількість осіб на одне вакантне місце в червні поточного року знизилася в два рази в порівнянні з червнем 2016 року, до 5 безробітних.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року склало 390,8 тисячі осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.