Федрезерв США оштрафував власника українського "Укрсиббанку" - французький BNP Paribas на $246 мільйонів

Федеральна резервна система (ФРС) США оштрафувала французький банк BNP Paribas на 246 мільйонів доларів у зв'язку з маніпуляціями співробітників компанії на валютному ринку, повідомляє Новое время.

Зазначається, що BNP був оштрафований за вживання "ризикованих і хворих практик".

Читайте такожУ США знову оштрафували Deutsche Bank

"У ФРС заявили, що BNP Paribas не зміг забезпечити належний контроль за діями трейдерів компанії, які купували і продавали валюту для компанії і її клієнтів. Як наголошується, співробітники французького банку брали участь в маніпуляціях і змові при проведенні операцій на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні французький банк вже був оштрафований департаментом фінансових послуг Нью-Йорка на суму 350 мільйонів доларів за ті самі маніпуляції, які відбувалися в 2007-2013 роках. Претензії регуляторів полягали в тому, що валютні трейдери використовували чати для маніпулювання цінами.

У результаті, загальна сума виплат BNP у цій справі досягла майже 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Україні BNP Paribas володіє УкрСиббанком, який йому раніше продала група DCH Олександра Ярославського.

BNP Paribas SA (Франція) на початок січня 2017 року володів 59,9996% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 40%.

За розміром активів до січня 2017 року УкрСиббанк посідав сьоме місце (45,367 мільярда гривень) серед 93 діючих банків в Україні.