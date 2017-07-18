Україна і Білорусь вирішили за два роки збільшити товарообіг до $8 мільярдів

Україна і Білорусь у найближчі два роки планують наростити товарооборот між країнами до 7,9 млрд дол. за рахунок розвитку спільної кооперації.

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Про це журналістам за результатами 25-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва повідомили віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко і заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко.

«Ми повинні прискорити наші відносини. Потенціал дозволяє нам сподіватися у найближчі два роки вийти на ті цифри рекордні, які у нас були в 2012 році, коли у нас був товарооборот 7,9 млрд дол. Є і зовнішні, і внутрішні передумови, щоб це зробити», - сказав Семашко.

Він зазначив, що товарооборот між Україною і Білоруссю минулого року зріс на 10,5%, незважаючи на те, що це був рік рецесії.

За словами Семашка, важливим напрямом співпраці є виробнича кооперація, яка розвиватиметься як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

«Ми повинні використовувати те, що Україна розташована в зоні вільної торгівлі з ЄС, а Білорусь входить до Євразійського економічного союзу», - сказав він.

У свою чергу Зубко зазначив, що Україна і Білорусь посилюватимуть виробничу кооперацію, зокрема у сфері машинобудування і сільгоспмашинобудування.

«Ми домовилися продовжити роботу з організації спільного складального виробництва тракторів "Білорусь" та зернозбиральних комбайнів «Гомсільмаш" на території Білорусі та України, випуску вантажних автомобілів і взаємних поставок вантажних вагонів, запчастин до них та іншої продукції важкого машинобудування", - повідомив Зубко .

За словами міністра, Україна і Білорусь будуть і надалі розвивати залізничні перевезення в складі комбінованого поїзда «Вікінг» і контейнерного поїзда «ZUBR». Також спільно відпрацьовуватимуться варіанти рішень щодо збільшенню габаритів водного шляху на ділянці Київська ГЕС - Нижні Жари, необхідного для проходу суден класу «річка-море».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь 21 липня проведуть економічний форум, на якому зацікавлені сторони обговорять торговельну та інвестиційну співпрацю між країнами. Програма заходу включає пленарну частину, в якій будуть висвітлені стан, перспективи та пріоритетні напрямки українсько-білоруського економічного та інвестиційного співробітництва, умови і переваги ведення бізнесу в Україні та Білорусі. Український експорт до Білорусі в січні-квітні 2017 року зріс на 46,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 331,9 млн дол. При цьому імпорт товарів з Білорусі до України за той самий період зріс на 20,5% і становив 954,4 млн дол.

У 2015 році обсяг українського експорту до Білорусі скоротився на 48,2% - до 870,7 млн дол. США, а імпорт скоротився на 38,3% - до 2,4 млрд дол. США. Негативне торговельне сальдо становило 96,7 млн дол. США.