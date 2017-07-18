Гривня тримає "літню форму" - на міжбанку 25,94 за долар

У вівторок, 18 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,92/25,94 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9302 грн / дол., учасники ринку на цю годину уклали 476 угод на суму 245,74 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.