"ПриватБанк" обрав компанію, яка розроблятиме його стратегію

Наглядова рада "Приватбанку" 18 липня обрала консалтингову компанію McKinsey&Company переможцем конкурсу з відбору міжнародно-визнаної компанії, яка буде відповідати за розробку стратегії банку.

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Згідно з повідомленням прес-служби, компанія повинна розробити план реструктуризації бізнесу (ринкової стратегії) для «ПриватБанку» з урахуванням інших державних банків на ринку.

"Метою поставленої задачі є розробка ринкової стратегії оптимізації операцій "ПриватБанку", яка одночасно забезпечить максимальну цінність для акціонера і фінансову стабільність, а також здійснить діагностику банку та оцінку його здатності відновити міцну, стійку бізнес-модель. Для розробки стратегії необхідно проаналізувати і оцінити ландшафт і перспективи банківського сектора, а також приділяти особливу увагу іншим державним банкам, крім «ПриватБанку»", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року. У червні Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію «ПриватБанку» ще на 38,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. McKinsey&Company— міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на вирішенні завдань, пов'язаних зі стратегічним управлінням. McKinsey в якості консультанта співпрацює з найбільшими світовими компаніями, державними установами і некомерційними організаціями.