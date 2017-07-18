Україна та Грузія розраховують збільшити товарообіг майже в 2 рази

Україна та Грузія розраховують наростити річний товарооборот між країнами до 1 млрд дол. з 526 млн дол., повідомила прес-служба Адміністрації президента з посиланням на результати зустрічі глави держави Петра Порошенка з прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

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«Головна увага приділялася секторальному співробітництву, насамперед у торговельно-економічній сфері. Відзначалося прагнення сторін довести найближчим часом товарооборот між країнами, принаймні, до 1 млрд доларів США», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Порошенко розпочав державний візит до Грузії. Програмою візиту передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Іраклі Кобахідзе.

Раніше в АП повідомили, що сторони домовилися про активізацію економічного партнерства і поглиблення зони вільної торгівлі.