Банк Англії представив нові 10 фунтів з портретом Джейн Остін (фото)

Банк Англії у вівторок у 200-літню річницю з дня смерті англійської письменниці Джейн Остін представив нову банкноту номіналом 10 фунтів стерлінгів з портретом знаменитої романістки. Про це повідомляє прес-служба банку.

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Урочистий захід пройшов у кафедральному соборі Вінчестера, де в 1817 році була похована Остін.

На банкноті буде надрукований відомий посмертний портрет письменниці. Критики вже відзначили, що для перенесення на банкноту портрет відретушували, зробивши привабливішим. Крім портрета на банкноті буде цитата з роману "Гордість і упередження".

Остін стане єдиною жінкою крім королеви Єлизавети Другої, чий портрет буде прикрашати британські гроші — стару банкноту з портретом медсестри Елізабет Фрай цього року вилучили з обігу, замінивши її новою пластиковою купюрою з портретом прем'єр-міністра Вінстона Черчілля, відзначає Прайм.

Поряд з Остін британські банкноти прикрашають портрети Черчілля, економіста Адама Сміта, промисловця Метью Болтона, винахідника Джеймса Уатта.

В цілому старі банкноти номіналом 5, 10 і 20 фунтів банк поступово продовжує замінювати на пластикові, як довговічніші та стійкіші до впливів середовища.

Джейн Остін померла у віці 41 рік вона стала одним із найбільш значних авторів англійської літератури дев'ятнадцятого століття.