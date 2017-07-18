Нацбанк значно опустив офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2593.0157 (18 липня – 2596.4818)

100 EUR – 2996.2296 (18 липня – 2976.0874)

10 RUR – 4.3675 (18 липня – 4.3959)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,92/25,94 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.