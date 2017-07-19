Міністр фінансів зустрівся з новим представником МВФ в Україні – обговорили співробітництво

Міністр фінансів України Адександр Данилюк обговорив з новим представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом подальшу співпрацю України з Фондом. Про це Данилюк написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

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"Вчора зустрівся з новим представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом і привітав його з призначенням. Обговорили подальшу співпрацю і кроки для успішного виконання програми МВФ. Упевнений, що досвід Люнгмана допоможе продовжити історію успішних змін, яких нам вже вдалося досягти в плідному партнерстві з Фондом", - написав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, у рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися у Верховній Раді.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що МВФ відкладе виділення наступного траншу Україні в розмірі до 1,9 млрд дол. через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.