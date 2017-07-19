Фонд гарантування шукає інвестора для виведення з ринку банку "Новий"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шукає приймаючий банк для виведення неплатоспроможного банку "Новий" з фінансового ринку, повідомляється на сайті фонду.

Читайте такожБанк Тігіпка отримав активи та зобов'язання неплатоспроможного "Діамантбанку"

"Фонд повідомляє про проведення пошуку приймаючих банків, зацікавлених бути залученими до виведення неплатоспроможного банку «Новий» з ринку... Конкурс на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов'язань неплатоспроможного банку, які гарантуються фондом", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Фонду гарантування, сума коштів фізосіб, яка може бути компенсована, становить 35,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 13 липня 2017 року відніс до категорії неплатоспроможних банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство - конструкторське бюро "Южне" імені Янгеля.

Банк «Новий» працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 млн грн) займав 58-ме місце з 90 працюючих на той момент в Україні банків.