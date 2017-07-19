Середня зарплата в Україні перевищила 7 тисяч гривень - Гройсман

Середня заробітна плата в Україні станом на сьогоднішній день перевищила 7 тис. грн, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

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За словами прем'єра, мінімально зарплата, за офіційними даними за січень-травень зросла на 37% - до 6 494 грн, однак з урахуванням червня і липня цей показник перевищив 7 тис. грн.

«З урахуванням червня і липня, середня зарплата в країні більше 7 тис. грн», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман прогнозував, що середня заробітна плата в Україні у 2017 році сягне 7 тис. грн, а в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. Грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні в травні 2017 року зросла порівняно з квітнем на 1,4%, При цьому в травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року реальна зарплата зросла на 20,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні становила 6840 грн, що на 2,7% більше порівняно з квітнем поточного року і на 37,2% більше, ніж у травні 2016 року. Дане значення у 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 грн.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева зазначав, що середня зарплата до кінця 2017 року зросте на 37% - до 7100 грн.