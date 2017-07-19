Гройсман похвалився перевиконанням доходів бюджету

Перевиконання дохідної частини бюджету в січні-червні 2017 року становить 29,7 млрд грн, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу. «Перевиконання доходів бюджету за півроку становить 29,7 млрд грн», - сказав прем'єр.

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За словами прем'єра, перевиконання вдалося досягнути зокрема й за рахунок збільшення митних зборів на 37%, або на 39 млрд грн. «Я ще минулого року говорив, що на митниці є 35-50 млрд грн тіньових коштів, які повинні працювати на державу», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2017 року очікує зростання податкових надходжень на 27,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 355,1 млрд грн.

За інформацією ЖДФС, зростання податкових надходжень за підсумками січня-травня 2017 року становило 300,3 млрд грн, що на 28%, або на 65 млрд грн, більше від показників аналогічного періоду минулого року.

Верховна Рада 13 липня ухвалила в другому читанні і в цілому запропоновані Кабінетом міністрів зміни до державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв'язку з перевиконанням планових показників і розподілом надпланових надходжень у розмірі 26 млрд грн.