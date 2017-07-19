У Росії придумали, як списати борги кримчан перед українськими банками

Держдума Російської Федерації остаточно затвердила закон про уточнення правил погашення заборгованості перед українськими банками позичальниками, які проживають у аннексированном Криму. На засіданні 19 липня російські депутати прийняли в третьому читанні, повідомляє "РИА Новости".

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Голова думського комітету з фінансового ринку Анатолій Аксаков раніше пояснював, що законопроект внесли, так як в Криму "колектори" перекупили борги банків України "почали тероризувати місцеве населення і підприємства".

Закон наділяє позичальника правом звернутися у Фонд захисту вкладників (ФЗВ), започаткований Агентством зі страхування внесків, щоб не взаємодіяти з колектором безпосередньо.

Фонд зобов'язаний проінформувати колектора про наявність такого звернення, після чого колектор повинен взаємодії з позичальником здійснювати вже через ФЗВ. При цьому колектор теж зобов'язаний звернутися в ФЗВ і з'ясувати, чи є звернення від позичальника, щоб усі взаємовідносини йшли через фонд.

Навіть якщо звернення від позичальника не було, фонд після звернення колектора інформує позичальника, що він має право усі відносини з кредитором вести через фонд.

Позичальник також має право попросити про реструктуризацію боргу. Наглядова рада ФЗВ може прийняти рішення аж до списання боргу, якщо для цього є підстави.

Всі процедури по взаєминам фонду та позичальників будуть визначатися на рівні Криму і Севастополя.

Для здійснення діяльності фонду Агентство зі страхування вкладів має перерахувати йому 1,5 мільярда рублів.

До складу наглядової ради ФЗВ увійдуть 6 членів: чотири представника Криму, один представник Севастополя та виконавчий директор фонду.

Ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов раніше зазначав, що закон дозволить обнуляти кредити до 5 мільйонів рублів (2,2 мільйона гривень), взяті в українських банках юридичними і фізичними особами.

Таким чином, всі виконавчі провадження щодо кримських позичальників, чиї кредити не перевищують цієї суми, будуть припинені, а всі арешти повинні бути зняті протягом 90 днів.

Аксаков зазначав, що закон стосується і тих юридичних осіб, які мають заборгованість від 5 мільйонів рублів і вище. Вони також можуть перейти у взаємини з фондом.

Член Ради Федерації Ольга Ковітіді заявляла, що законопроект передбачає й інші преференції для кримчан. Так, у разі погашення 50% боргу решта 50% списуються, а при погашенні 40% боргу списується 20%.