Нацбанк спростив покупку валюти для низки операцій

Національний банк України в рамках лібералізації валютного регулювання спростив умови і порядок купівлі та перерахування іноземної валюти для ряду операцій.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, зокрема, регулятор спростив порядок купівлі та перерахування іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів з ОВДП. Зокрема, врегульовані випадки проведення операцій з ОВДП, отриманих іноземними інвесторами шляхом конвертації депозитарних розписок, випущених ОВДП на іноземним банком. Крім того, для випадків, коли розрахунки за здійснення іноземної інвестиції та подальшого її повернення проводяться через один банк, клієнту дозволено подавати спрощений пакет документів, які є підставою для проведення цих операцій.

Нацбанк також унормировал випадки купівлі валюти для операцій, пов'язаних з виконанням резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань в іноземній валюті замість резидента-боржника перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором і перед уповноваженим банком за кредитним договором в іноземній валюті.

"Такі кроки не призведуть до нестабільності на валютному ринку, вони дозволять полегшити здійснення операцій з експорту/імпорту капіталу та удосконалити нормативно-правову базу НБУ", - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень в день.