Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7,3%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Вінницькій, Одеській, Сумській та Львівській областях – на 20,9%, 16,9%, 13,8%, 10,2% і 9,2% відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі в червні 2017 року порівняно з травнем скоротився на 1,9%, а з червнем 2016 року збільшився на 9,0%.

При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2017 року зріс на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 298,043 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.