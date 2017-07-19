Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,94 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2594,4129 (19 липня – 2593,0157)

100 EUR – 2992,1364 (19 липня – 2996,2296)

10 RUR – 4,3794 (19 липня – 4,3675)

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,96 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6249/29,6540 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9441 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 416 операцій на суму 217,28 мільйона доларів.