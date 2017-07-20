Банк Японії зберіг негативну процентну ставку

Банк Японії за підсумками липневого засідання знову зберіг процентну ставку, застосовувану до поточних рахунках фінансових інститутів в ЦБ, на від'ємному рівні - мінус 0,1%, повідомляє Прайм.

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"Рішення співпало з прогнозами аналітиків, опитаних агентством Reuters. Негативна процентна ставка була введена ЦБ Японії в січні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Банк Японії прийняв рішення продовжити таргетувати прибутковість 10-річних облігацій на рівні, близькому до 0%. ЦБ країни буде викуповувати держоблігації темпами, приблизно рівними поточним, збільшуючи активи на балансі регулятора на 80 трильйонів ієн (715 мільярдів доларів) на рік. Японський регулятор також продовжить викуповувати активи біржових інвестиційних фондів (ETF) в обсязі близько 6 трильйонів ієн (53,6 мільярда доларів) щорічно, папери інвестиційних трастів нерухомості (J-REIT) - близько 90 мільярдів ієн щорічно. Темпи викупу комерційних паперів (CP) і корпоративних облігацій регулятором залишилися незмінними - 2,2 трильйона ієн і 3,2 трильйона ієн (28,6 мільярда доларів) відповідно.

Банк Японії продовжить політику кількісного і якісного пом'якшення (QQE) з застосуванням негативної ставки, націлився на досягнення стабільного показника інфляції в 2%, зазначає регулятор.

За прогнозом ЦБ Японії, економіка країни, ймовірно, продовжить помірне зростання. У 2018 році регулятор очікує збільшення внутрішнього попиту. Зростання економіки Японії в 2019 році буде підтримуватися за рахунок попиту на зовнішньому ринку. Регулятор також зазначає стійке поліпшення у сфері працевлаштування. Державні інвестиції перейшли до зростання, а інвестиції в житлове будівництво залишилися в цілому незмінними, йдеться в прес-релізі.

При цьому Банк Японії зазначає ризики, пов'язані з економічною політикою США та її впливом на світові фінансові ринки; ризики країн з економікою, що формується, і країн, орієнтованих на експорт сировинних товарів; а також ризики, пов'язані з Brexit.