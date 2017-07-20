В Україні створять єдину систему перевірки соцвиплат
За словами міністра фінансів, сьогодні бюджет щороку втрачає мільярди гривень через відсутність системи моніторингу використання коштів для виплат пільг, соціальних допомог, субвенцій на надання пільг і субсидій.
Міністерство фінансів України і державний "ПриватБанк" підписали меморандум про співпрацю для створення в Україні єдиної системи верифікації бюджетних виплат.
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Згідно з повідомленням прес-служби банку, меморандум дозволить використовувати унікальні напрацювання і технології "ПриватБанку" в IT-галузі.
За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні бюджет щорічно втрачає мільярди гривень через відсутність системи моніторингу використання коштів для виплат пільг, соціальної допомоги, субвенцій на надання пільг і субсидій. Це зумовлено неузгодженістю існуючих баз даних різних державних органів.
«Наша головна мета - підвищити ефективність системи верифікації бюджетних виплат, що значно заощадить бюджетні кошти. Тому співпраця з "ПриватБанком" у цьому напрямку для всієї країни є важливою і необхідною», - зазначив Данилюк.
Згідно з повідомленням, під час розробки Міністерством фінансів єдиної системи верифікації бюджетних виплат будуть використовуватися не тільки вже готові напрацювання "ПриватБанку", а й залучатимуться кваліфіковані фахівці банку для створення нових розробок.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги. При цьому було виявлено лише 59 випадків виплат коштів «мертвим душам» із 143 мільйонів.