В Україні створять єдину систему перевірки соцвиплат

Міністерство фінансів України і державний "ПриватБанк" підписали меморандум про співпрацю для створення в Україні єдиної системи верифікації бюджетних виплат.

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Згідно з повідомленням прес-служби банку, меморандум дозволить використовувати унікальні напрацювання і технології "ПриватБанку" в IT-галузі.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні бюджет щорічно втрачає мільярди гривень через відсутність системи моніторингу використання коштів для виплат пільг, соціальної допомоги, субвенцій на надання пільг і субсидій. Це зумовлено неузгодженістю існуючих баз даних різних державних органів.

«Наша головна мета - підвищити ефективність системи верифікації бюджетних виплат, що значно заощадить бюджетні кошти. Тому співпраця з "ПриватБанком" у цьому напрямку для всієї країни є важливою і необхідною», - зазначив Данилюк.

Згідно з повідомленням, під час розробки Міністерством фінансів єдиної системи верифікації бюджетних виплат будуть використовуватися не тільки вже готові напрацювання "ПриватБанку", а й залучатимуться кваліфіковані фахівці банку для створення нових розробок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги. При цьому було виявлено лише 59 випадків виплат коштів «мертвим душам» із 143 мільйонів.