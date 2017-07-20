Прибуток ТОП-100 держкомпаній зріс у 20 разів – до 40 мільярдів

Прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-вересні 2016 року зріс у 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року та становив 40 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з повідомленням, найбільші активи портфеля ТОП-100 держкомпаній сконцентровані в нафтогазовому секторі ("Нафтогаз України"), на транспорті ("Укрзалізниця") і в електроенергетиці ("Енергоатом"). Порівняно з відповідним періодом минулого року за перші 9 місяців 2016 року показник EBITDA (показник прибутку підприємств за винятком обслуговування боргу, амортизаційних відрахувань і податку на прибуток) зріс майже в 2,5 рази і досяг 86 млрд грн.

Загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній становила 1,351 трлн грн, що на 14,9% більше, ніж станом на кінець 2015 року.

У міністерстві відзначили, що зростання показника чистого прибутку портфеля ТОП-100 зумовлений зростанням чистого прибутку в нафтогазовому та енергетичному секторах. Так, у нафтогазовій галузі він становив 25,5 млрд грн, що майже у 120 разів більше за результат аналогічного періоду 2015 року.

«Це зростання можна пояснити реформуванням цінової політики «Нафтогазу», чистий прибуток якого збільшилася у 108 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року - 25,5 млрд грн з 234 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У енергосекторі, прибуток якого зріс на 37,9%, лідерами стали «Центренерго» (зростання до 1,02 млрд грн з 82 млн грн), «Укренерго» (до 1,7 млрд грн з 793 млн грн) і «Укргідроенерго» (до 2,09 млрд грн з 974 млн грн).

При цьому істотне зростання фінансових показників зафіксовано серед підприємств транспортної галузі. Зокрема, підприємство «Автомобільні дороги України» підвищило свій фінансовий результат майже у 60 разів, аеропорт «Бориспіль» - у 2 рази, до 1 млрд грн. Балансова вартість портфеля активів державних підприємств транспортної галузі збільшилася майже на 32% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і становила 383,5 млрд грн за 9 місяців 2016 року завдяки переоцінці активів «Укрзалізниці» (чистий прибуток - 11,17 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, ТОП-100 українських державних компаній у січні-червні 2016 року одержали 31,6 млрд грн чистого прибутку.

Чистий прибуток усіх українських державних компаній в січні-вересні 2016 року становив 38,3 млрд грн, а сукупна вартість держактивів - 1,5 трлн грн.