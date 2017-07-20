В Україні роздрібна торгівля перевищила 360 мільярдів гривень

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 362,596 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській (на 20,9% - до 6,86 мільярда гривень), Вінницькій (на 16,9% - до 8,24 мільярда гривень), Одеській (на 13,8% - до 27,8 мільярда гривень), Сумській (на 10,2% - до 7,16 мільярда гривень) і Львівській (на 9,2% - до 22,49 мільярда гривень) областях.

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-червні було зафіксовано у Волинській області (на 10,3% - до 6,8 мільярда гривень).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-червні 2017 року склав 261 млрд грн, що на 7,1% більше показника за січень-червень 2016 року.

При цьому оборот роздрібної торгівлі підприємств у червні 2017 року зріс на 9% порівняно з показником червня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2017 року зріс на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 298,043 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.