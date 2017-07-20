Україна провела консультації про торговельні обмеження за запитом Росії в рамках СОТ

Україна провела консультації про торговельні обмеження за запитом Росії в рамках Світової організації торгівлі, повідомила торговий представник Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

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«Українська сторона наполягає на тому, що Україна діє відповідно до своїх зобов'язань у рамках СОТ. Позиція України базується на чітких юридичних аргументах і підкріплена положеннями міжнародних угод, а також рішеннями, численними актами і заявами міжнародної спільноти», - зазначила Микольська.

При цьому торгрпед наголосила, що зміст консультацій є конфіденційним.

Як повідомляв УНІАН, Україна 19 травня отримала офіційну вимогу від Росії про проведення консультацій у рамках механізму врегулювання спорів Світової організації торгівлі у зв'язку з, як заявляє російська сторона, «стійкої практикою торговельних обмежень».

Наприкінці травня Росія заявила про намір подати позов до СОТ проти України у зв'язку з «обмеженнями торгівлі і транзиту», хоча раніше саме РФ розв'язала торгову війну, в односторонньому порядку закривши транзитні маршрути для українських товарів і ввівши торгові санкції.

Європейський Союз, США і низка інших країн у березні підтримали Україну в спорі з Росією в рамках Світової організації торгівлі про обмеження українського транзиту.

Протягом останніх двох років Україна оскаржила в СОТ неправомірність введення РФ обмежень на імпорт залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання походженням з України, а також у зв'язку з обмеженням транзиту з території України через територію Російської Федерації до третіх країн.