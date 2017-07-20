ДФС заявила, що систему блокування податкових накладних намагаються дискредитувати

Система автоматичного блокування ризикових податкових накладних з початку повноцінної роботи (з 1 липня) вже показала свою ефективність і тепер деякі суб'єкти господарювання намагаються її дискредитувати. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Читайте такожНова система ДФС заблокувала 1% податкових накладних з ознаками фіктивності

«Аналіз роботи системи показав, що є низка суб'єктів, які все ще шукають можливості для блокування системи і її повного скасування. Крім того, в інформаційному полі ведеться масова дискредитація роботи електронної процедури виявлення зловживань у системі ПДВ зокрема і Державної фіскальної служби України в цілому», - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба повідомила, що на сьогодні виявлено близько десятка компаній, які за короткий проміжок часу завантажували в систему фіктивні податкові накладні з метою «обвалити» роботу системи. За час роботи системи такі «бізнесмени» намагалися зареєструвати десятки тисяч податкових накладних, щохвилини фіксувалися спроби реєстрації близько 500 накладних.

«Система довела свою ефективність і тепер її намагаються дискредитувати. Кінцева мета - повністю скасувати автоматичне блокування накладних, щоб у нечистих на руку бізнесменів з'явилася можливість повернутися до старих схем, які дадуть змогу обходити податкове законодавство, - наголосив в.о. глави ДФС Мирослав Продан. - Система побудована таким чином, щоб реагувати, запобігаючи зловживанням недобросовісних платників податків. Тобто йдеться не тільки про потенційні порушення, а й про неможливість формування фіктивного податкового кредиту. Саме тому нечисті на руку ділки здіймають галас про недосконалість і неефективність системи».

Згідно з повідомленням, економічний ефект за період роботи в тестовому режимі (3 місяці) системи становив додаткові 7 млрд грн до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування податкових накладних розпочала роботу в повноцінному режимі з 1 липня 2017 роки після тестової роботи з квітня.

Новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з відхиленнями від оподаткування, дає змогу автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.