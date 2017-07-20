"ПриватБанк" став другим банком, якому довірили зберігати готівку НБУ

Національний банк України надав "ПриватБанку" статус уповноваженого банку із зберігання готівки регулятора.

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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, "ПриватБанк" став другим банком України, який зможе здійснювати операції з запасами готівки Національного банку з дозволу останнього, а також забезпечувати банки регіону готівкою і приймати від них надлишки.

"Національний банк продовжує делегувати частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим учасникам ринку - банкам, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні... Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, яка поки що існує в Україні, на делеговані моделі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналогічний статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки регулятора, отримав "Ощадбанк".