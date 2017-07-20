У Києві затримали податківця на хабарі у 260 тисяч гривень (фото)

В Печерському районі Києва затримали на хабарі головного державного податкового ревізора-інспектора Головного управління Державної фіскальної служби України в Київській області.

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Як повідомила сьогодні прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, затриманий 19 липня 26-річний ревізор-інспектор повинен був передати гроші керівнику відділу ГУ ДФС у Київській області.

«Посадовці організували систему здирництва з підприємців. Вони наголошували на тому, що їх бізнес-партнери мали ознаки фіктивності. Тому, у разі несплати підприємцями коштів, обіцяли подати позов до суду щодо визнання укладених ними договорів недійсними», - йдеться в повідомленні.

На даний час ревізора-інспектора затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомила прокуратура АР Крим, слідчими прокуратури вирішується питання про відсторонення вказаної особи від займаної посади та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим найближчим часом начальнику відділу також буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Після чого слідчими буде ініційовано питання про відсторонення її від займаної посади та обрання запобіжного заходу.