Гривня зміцнилася на міжбанку і в офіційних курсах

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2592.8333 (20 липня – 2594.4129)

100 EUR – 2977.8690 (20 липня – 2992.1364)

10 RUR – 4.3885 (20 липня – 4.3794)

У четвер, 20 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9283 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 258,20 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,96 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.