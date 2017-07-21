МВФ схвалив виділення Греції нового кредиту

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягла принципової домовленості про виділення Греції чергового траншу допомоги розміром €1,6 млрд ($1,8 млрд). Про це йдеться в поширеній фондом заяві, передає ТАСС.

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"Домовленість, яка підтримує програму економічного врегулювання, була досягнута "на принциповому рівні". Це означає, що вона набуде чинності тільки після того, як фонд отримає від європейських партнерів Греції гарантії того, що борг [Афін] економічно прийнятний і що реалізована економічна програма Греції виконується", - наголошується в поширеній заяві фонду.

"Щоб домовленість вступила в силу, має бути прийняте друге рішення Ради директорів", - йдеться в документі.

Нинішня третя програма допомоги Греції завершується в серпні цього року, однак Єврогрупа раніше вже заявила, що буде і далі надавати допомогу Афінам, так як без пільгового фінансування, реструктуризації боргу або дефолту Греція поки не може самостійно повернутися на ринки позикового капіталу.