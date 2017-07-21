Шлапак покинув пост голови "ПриватБанку" - призначено тимчасового керівника

Голова правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак покинув свій пост. Про це FinClub повідомили в банку.

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Наглядова рада «ПриватБанку» 20 липня прийняла рішення про призначення виконуючим обов'язки голови правління банку Галини Пахачук. Під час засідання члени наглядової ради "ПриватБанку" задовольнили прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови.

Нагадаємо, про відхід з банку Олександра Шлапака стало відомо ще 26 червня, вже 4 липня він анонсував відповідне засідання наглядової ради 20-го числа.

12 липня наглядова рада "Приватбанку" оголосила про обрання міжнародно визнаної компанії з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління (головного виконавчого директора) та першого заступника голови (фінансового директора) ПАТ КБ «ПриватБанк».

У наглядовій раді банку вважають, що голова правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак "виконав повною мірою поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану банку і завершує антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк».

Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови в державну власність.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України "ПриватБанк" (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року. У червні Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію «ПриватБанку» ще на 38,5 млрд грн.