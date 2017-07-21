НБУ позбавив компанію PwC права перевіряти українські банки

Національний банк України виключив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, відповідне рішення 20 липня 2017 року ухвалило правління НБУ за зверненням Комітету з питань аудиту банків України.

«Підставою для прийняття такого рішення стало підтвердження "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостовірної інформації про фінансово-господарську діяльність «Приватбанку», - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що висновки компанії не відображали реальних ризиків роботи банку і стали причиною визнання банку неплатоспроможним, його націоналізації та істотних витрат держави на капіталізацію.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-16 роках за порушення під час проведення аудиту банків НБУ заборонив проводити аудиторські перевірки банків 9 компаніям.