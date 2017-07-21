Судові позови ДФС проти іноземних інвесторів можуть погіршити бізнес-клімат України

25 липня в Апеляційному суді Харківської області Державна фіскальна служба продовжить судитися із компанією «Філіп Морріс Україна». ДФС опротестовує т.зв. «митний режим переробки», за яким компанія виробляла частину продукції в 2015-2016 рр.

Державна фіскальна служба вимагає доплати 635 млн. грн. податків, незважаючи на те, що раніше Харківська митниця дозволила компанії працювати в цьому режимі.

У 2015-2016 рр. компанія завозила в Україну сировину, переводила її в митний режим переробки і вивозила готову продукцію за межі України на основі договорів купівлі-продажу.

- Митний кодекс дозволяє переводити у митний режим переробки товари на основі договорів купівлі-продажу. Така позиція офіційно висловлювалася Мінфіном, підтримується профільним департаментом організації митного контролю ДФС, - прокоментувала представник компанії Наталія Бондаренко.

Утім інший департамент ДФС – податкового і митного аудиту – не погоджується із своїми колегами, базуючи свою позицію на законі «Про операції із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». У той же час, цей закон втратив чинність ще в 2012 р.

Цього ж дня буде розглядатися і інший позов проти компанії «Філіп Морріс Україна». Проти інвестора виступила також регіональна екологічна служба, вимагаючи перекрити каналізаційну систему на виробничому об’єкті компанії біля Харкова.

У компанії не виключають того, що два зазначені судові позови можуть бути взаємопов’язані і можуть поставити під загрозу роботу компанії в Україні.

Судові атаки проти одного з найбільших іноземних інвесторів вже привернули увагу європейських країн. Так, 7 червня на зустрічі з Президентом України голова Департаменту зовнішніх справ Швейцарії Дідьє Бурхальтер підняв питання бізнес-клімату України і передав Президентові України офіційний лист, в якому атаку на «Філіп Морріс Україна» названо «несправедливою, безпрецедентною і руйнівною».

Компанія «Філіп Морріс Україна» посідає третє місце серед найбільших платників податків країни. Минулого року вона сплатила більше 13,5 млрд. грн. податків. В Україні компанія забезпечує більше 1300 робочих місць.