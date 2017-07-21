Южаніна запропонувала новий формат відшкодування ПДВ

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат України від партії «Блок Петра Порошенко» Ніна Южаніна.

Зокрема, коментуючи дискусію щодо поправки, якою передбачався випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму узгоджених зобов'язань держави з повернення податку на додану вартість за Тимчасовим реєстром відшкодування ПДВ, Южаніна зазначила, що проблема своєчасного відшкодування узгоджених сум ПДВ існувала давно. Рівень заборгованості держави з ПДВ перед бізнесом в окремих періодах досягав 20 млрд грн.

На переконання Южаніної, «випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму узгоджених зобов'язань держави з повернення податку на додану вартість за Тимчасовим реєстром відшкодування ПДВ є механізмом документального оформлення заборгованості держави перед бізнесом. Крім того, облігація як фінансовий інструмент, на відміну від рядка в реєстрі, могла б бути використана платниками податків у господарській діяльності як предмет застави або відчуження, який до того ж передбачає нарахування щорічного доходу у вигляді відсотків від номіналу».

Депутат вважає, що «прозоре отримання облігацій з певним строком погашення та прибутковістю, є більш цікавим і вигідним для бізнесу, ніж рядок у Тимчасовому реєстрі з примарною перспективою погашення, та не несе ніяких корупційних ризиків».

13 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Разом з тим, під час обговорення законопроекту в залі виникла дискусія з приводу поправки, яка передбачала випуск облігацій для відшкодування боргів по ПДВ за тимчасовим реєстром.

Зокрема, народний депутат Віктор Пинзеник відзначив, що «цією правкою передбачається замість повернення ПДВ живими грошима повернутися до знаменитої практиці повернення ПДВ облігаціями...».

У відповідь Южаніна заявила, що «зараз прозвучала абсолютно неправильна інформація. Ви прочитайте, будь ласка, в цій поправці. Це - невідшкодований ПДВ за тимчасовим реєстром, ПДВ, сформований до 1 січня 2016 року, ще тоді, коли не було системи електронного адміністрування ПДВ, не підтверджений грошима, ПДВ, який розірве нам можливість автоматичного відшкодування зараз, це 4,6 мільярда гривень, які знаходяться в більшості своїй в судових спорах. Після виграшу судових спорів вони всі прийдуть і будуть вимагати відшкодування ПДВ грошима. Ми допустити не можемо, щоб зараз чесні платники, які забезпечують свій ПДВ грошима в системі електронного адміністрування, не змогли через кілька місяців отримувати.

За підтримку цієї поправки проголосували 198 депутатів, відповідно, рішення не було прийнято.