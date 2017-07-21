ГПУ підозрює підприємства нардепа Богуслаєва в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за підозрою посадових осіб ВАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя), а також ряду афілійованих з ним компаній, у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

У зв'язку з цим учора, 20 липня, на «Мотор Січі», в офісах «Мотор Банку» і страхової компанії «Мотор Гарант» було проведено обшуки.

Як повідомив директор з питань зв'язків з громадськістю «Мотор Січі» Анатолій Малиш, обшуки проводили співробітники ГПУ і Нацполіції.

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«Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.191 Кримінального Кодексу. Вилучено документи», - повідомив він.

Крім того, Анатолій Малиш додав, що в компанії вважають, що немає жодних підстав підозрювати «Мотор Січ» у розкраданні бюджетних коштів - замовлення від держави становлять менше 1% від загального обсягу виробництва.

Як повідомляв раніше УНІАН, на «Мотор Січі», яка належить народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву, співробітники правоохоронних органів провели обшуки.