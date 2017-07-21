У Кабміні розповіли про терміни впровадження накопичувальної пенсійної системи

Міністр соціальної політики Андрій Рева прогнозує початок впровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи в 2021 році, повідомила прес-служба міністерства.

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«Ми об'єктивно оцінюємо економічну ситуацію, і я сподіваюся на те, що впровадження другого рівня пенсійної системи можна почати в 2021 році", - цитує міністра прес-служба.

За словами Реви, саме в 2021 році зрівняється пенсійний вік для чоловіків і жінок і, за прогнозами уряду, до того часу середня зарплата повинна зрости до 11 000 гривень, а за сприятливих умов, можливо, і більше. Завдяки зростанню зарплат в уряду будуть усі передумови для введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

Відразу після прийняття пенсійної реформи почнеться дискусія про запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи. Саме таке завдання поставив президент України Петро Порошенко, сказав міністр. Дорожня карта щодо того, що потрібно робити, коли і який законопроект потрібно приймати, буде створена у співпраці з експертним середовищем.

Рева вважає, що старт впровадження накопичувального рівня залежатиме від того, наскільки успішно в країні будуть вирішені відповідні проблеми, повідомила прес-служба. Мова, зокрема, йде про темпи детінізації економіки. Однозначно, що після зростання рівня заробітної плати в Україні, а це в планах і розрахунках уряду, збільшаться і відрахування до бюджету, саме після цього можна буде вводити накопичувальний рівень. Адже при високій зарплаті ці відрахування не будуть такими відчутними для людей, а значить, не буде і причин ухилятися від сплати обов'язкових внесків, упевнений міністр.

При цьому прес-служба зазначила, що в солідарній системі відрахування у всі необхідні фонди здійснює роботодавець; в накопичувальній - кожен платить за себе сам, зі своєї зарплати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.

Як раніше повідомляв Рева, з 2021 року почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій згідно із збільшенням показника інфляції та зростання рівня середньої зарплати), що дозволить уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тими, хто вийде на пенсію на рік раніше.

Міністр повідомив, що в проекті закону передбачено, що до 2021 року індексація буде проводитися автоматично на суму не менше, ніж 50% від рівня інфляції і 50% від рівня середньої заробітної плати.