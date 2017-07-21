Накупили "сміттєвих" цінних паперів на 350 мільйонів: ГПУ виявила схему привласнення коштів посадовцями "Мотор Січ"

Генпрокуратура та Нацполіція викрили злочинну схему розтрати коштів ПАТ «Мотор Січ», з подальшим їх привласненням. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ «Мотор Січ» придбали «сміттєві» цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів в сумі понад 350 млн. грн. на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи», - написала вона.

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При цьому зазначається, що вже завершено проведення обшуків на основних об’єктах та за місцями проживання ключових фігурантів, задіяних у протиправній схемі, наслідком яких є вилучення 500 тис. доларів США та значного обсягу антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і до 13 вересня відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ).

При цьому директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків спростовує висунуті проти нього звинувачення у розтраті майна і заявляє, що на підприємстві за останній час були проведені перевірки, які не виявили завданих державі збитків.