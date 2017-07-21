Накупили "сміттєвих" цінних паперів на 350 мільйонів: ГПУ виявила схему привласнення коштів посадовцями "Мотор Січ"

12:46, 21 липня 2017
Фінанси
342

Під час обшуків правоохоронці вилучили півмільйона доларів. 

Наразі вже завершені обшуки / facebook.com/LarysaSargan

Генпрокуратура та Нацполіція викрили злочинну схему розтрати коштів ПАТ «Мотор Січ», з подальшим їх привласненням. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

facebook.com/LarysaSargan

«Встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ «Мотор Січ» придбали «сміттєві» цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів в сумі понад 350 млн. грн. на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи», - написала вона.

Читайте такожП'ятьох підозрюваних у розтраті коштів Львівського бронетанкового заводу заарештовано

При цьому зазначається, що вже завершено проведення обшуків на основних об’єктах та за місцями проживання ключових фігурантів, задіяних у протиправній схемі, наслідком яких є вилучення 500 тис. доларів США та значного обсягу антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт. Досудове розслідування триває.

facebook.com/LarysaSargan

Як повідомляв УНІАН раніше, Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і до 13 вересня відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ).

При цьому директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків спростовує висунуті проти нього звинувачення у розтраті майна і заявляє, що на підприємстві за останній час були проведені перевірки, які не виявили завданих державі збитків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Мотор Січ#розтарта коштів#схема розкрадання коштів#ГПУ викрила корупційну схему