Пенсійний фонд забезпечив виплати на Житомирщині на 94% - ОДА

Органи Пенсійного фонду України у Житомирській області забезпечили фінансування пенсійних виплат на суму 652,3 млн грн, що становить 94% до потреби. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Так, за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, «станом на 21 липня органами ПФУ в області забезпечено фінансування пенсійних виплат на суму 652,3 млн грн, що становить 94% до потреби, яка складає 695,0 млн грн», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначено, що підприємства поштового зв’язку профінансовано по 25 липня, банківські установи - по 23 липня.

Як відомо, влада Житомирщини доручила до кінця року обладнати 75% будинків області тепловими лічильниками.