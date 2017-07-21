Мінфін почав роботу над держбюджетом-2018

Міністерство фінансів України почало роботу над бюджетом на наступний рік, повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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«Для кого літо - відпочинок, а для кого - активна робота. Міністерство фінансів завершило підготовчі роботи у себе, і позавчора всі розпорядники отримали граничні показники та інструкції щодо складання проекту бюджету на наступний рік. Наступний місяць - активна фаза нашого внутрішнього бюджетного процесу - бюджетні запити і наради з розпорядниками. Відлік до 15 вересня 2017 запущено!», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 червня вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП. При цьому резолюція базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсягу. Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.

При цьому на дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.