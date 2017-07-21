У Раді пропонують направляти військовий збір виключно на посилення обороноздатності держави

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 6774, який забезпечує цільове спрямування коштів військового збору, введеного в 2014 році, на підвищення обороноздатності нашої держави.

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Документ підготували народні депутати з УКРОПу Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Віктор Шевченко, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Ірина Констанкевич та Олександр Шевченко.

За словами авторів, введений військовий збір не отримав цільового спрямування на підвищення обороноздатності і безпеки країни. Зараз він поступає в доходи загального фонду бюджету, звідки на розсуд уряду спрямовується на найрізноманітніші потреби.

З огляду на це, автори законопроекту пропонують ряд змін до Бюджетного кодексу. Так, депутати вважають за необхідне виключити пункт, що передбачає направлення військового збору в дохідну частину загального фонду Державного бюджету, та додати положення щодо зарахування військового збору як джерела для формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині доходів. Крім того, на їх думку, потрібно додати пункт, згідно з яким кошти військового збору спрямовуються на реалізацію програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджених Кабінетом Міністрів.

"Прийняття запропонованого проекту закону сприятиме виконанню закріплених статтею 17 Конституції обов'язків Української держави щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення державної безпеки", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

У свою чергу один з авторів документа Олександр Дубінін наголосив: "Український народ хоче підтримувати своїх захисників, а не примхи чиновників. Тому конкретні кошти повинні направлятися на конкретні витрати".