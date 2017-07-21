Пристрасті навколо "Приватбанку": PwC не згодна з рішенням Нацбанку та має намір його оскаржити

Компанія "ПрайсвотерхаусКуперс" не згодна з рішенням Національного банку України про її виключення з реєстру аудиторів банків і має намір його оскаржити.

Читайте такожFinancial Times опублікувала матеріал про "непотрібну експропріацію" ПриватБанку

"Ми дуже розчаровані рішенням Національного банку України виключити нашу компанію з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у зв'язку з нашим аудитом "Приватбанку". Ми не вважаємо, що підстави, зазначені в прес-релізі НБУ, обґрунтовують його рішення. Ми будемо вивчати всі можливості для оскарження такого рішення", - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначила, що протягом останніх шести місяців НБУ неодноразово надавав загальні коментарі в засобах масової інформації про якості аудиту фінансової звітності "Приватбанку" за 2015 рік, який проводила PwC.

"Ми неодноразово зверталися до НБУ з проханням надати конкретні приклади, які б ставили під сумнів якість аудиту фінансової звітності "Приватбанку" за 2015 рік. Ми також просили надати конкретні докази, які б свідчили про некоректність фінансової звітності за 2015 рік. Досі НБУ так і не надав жодних прикладів або доказів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України виключив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Підставою для прийняття такого рішення, за інформацією НБУ, стало підтвердження "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостовірної інформації про фінансово-господарської діяльності "Приватбанку".